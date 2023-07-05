أحمد سعد في ظهوره الأول.. لم يعتذر وكشف عن مفاجآت صادمة

في أول ردة فعل على بيان نقابة الموسيقيين المصرية، نشر المطرب المصري أحمد سعد فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف حقيقة ما حدث في تونس قبل أيام، والأزمة التي وقعت بينه وبين منظمة الحفل، وتسببت في توجيه اتهامات إليه بإهانة المرأة التونسية.

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أحمد سعد لم يعتذر في الفيديو كما طالبته النقابة في بيانها، لكنه أوضح للجميع أنه يقدر المرأة العربية والمرأة التونسية ويحترمها، خاصة أن في مصر العديد من التونسيات العاملات في المجالات الفنية، واللاتي يقدرهن ويستمع إلى آرائهن.

وأكد أن ما حدث في الحفل لا يمثل المرأة التونسية على الإطلاق، ويغضبه أن يقال إن ما حدث في تونس يتعلق بالمرأة التونسية، ولكنه موقف مختلف.

وأشار أحمد سعد إلى كون منظمة الحفل لم تلتزم بالمبرم بينهما في العقد، ليعرض عن لقطات مفاجئة وصادمة تؤكد الرواية الخاصة به، بعدما استعرض بنود العقد المبرم بينه وبين منظمة الحفل، وكذلك المحادثات بينهما عبر تطبيق "واتساب".

كما نشر أحمد سعد مقاطع فيديو من الحفل، تؤكد ما يقوله في روايته، من عدم وجود اتفاق على المؤتمر الصحافي، لكنه قرر الذهاب احتراما للصحافة التونسية.

وبعدها فوجئ براقصات داخل الحفل لم يقم بأي بروفات معهن وهو ما أغضبه، بعدما تحول الأمر إلى عشوائية على خشبة المسرح، وهو ما دفعه للمغادرة.

كما أوضح أن منظمة الحفل حرضت ضده، واقتادت البعض إلى حيث مقر إقامته، لكن إدارة الفندق منعتهم من الدخول.

وبرر ما قاله إلى منظمة الحفل، حينما هاجمها قائلا "اسكتي" بأن الأمر يتعلق بآداب الحديث، وأنها كان يتوجب عليها الانتظار حتى ينتهي من حديثه، ليعرض بعدها فيديو تهاجمه فيه وهي تقول "أنت غير محترم.. أنت مش فنان"، معتبرا أن الأمر يمثل إهانة للفنانين المصريين.