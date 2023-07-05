"بين فريقي العنتيل والحاج رشدي".. مشاهد من أطرف مباراة في ريف مصر

أشعلت مباراة استعراضية ترفيهية أقيمت على هامش نهائي دورة كرة بقرية دمسنا في إيتاي البارود بالبحيرة، في دلتا مصر مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنته من لقطات كوميدية طريفة.

ونشر منظمو المباراة مقطع فيديو يتضمن ملخصا لها ظهر في بدايته عربة كارو تطوف الملعب لتحية الجماهير أعقبها اصطفاف "فريقي العنتيل والحاج رشدي" بزي مكون من الجلابية والكلسون، وأجريت القرعة على ظهر "غلق".

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يقول أنور منتصر أحد منظمي المباراة لموقع "مصراوي": "فكرة المباراة جات من أيام قليلة، فكرت فيها أنا وأصدقائي معاذ ماهر ومحمود الفخراني، ونفذناها على هامش نهائي دورة دمسنا في البحيرة والحمد لله لاقت قبولا ونجاحا مبهرا وفرحت الناس".

ويضيف منتصر: "كنا شايفين اثن الناس البسيطة وهما دول الخير والبركة إللي في الدنيا كلنا ممكن نسعدهم بحاجة بسيطة ونقدم لهم نموذج وشكل مختلف وعلى الأخص الفلاح إللي كل يوم عبارة عن غيط فقط فقررنا نعملهم يوم يرفه عنهم".

ويكمل: "الحمد الله قدرنا نجمع 20 فلاحا عندهم الموهبة والروح الجميلة وتقبلوا الفكرة وعملنا داخلة جميلة بمعدات الفلاحة الخاصه بهم. عملنا مباراة بين فريقي (اللباس والكلسون) والحمد الله الحضور الجماهيري تخطى 3 آلاف مشاهد من أرض الملعب، ورسمنا الضحكة على وشوش الناس الغلابة والحمد الله الفكرة نجحت".