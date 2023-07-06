فيديو فضحه.. ضبط مصري يلقي زجاجا في البحر لإصابة السائحين

ألقت السلطات المصرية القبض على شاب يلقي الزجاج المكسور في مياه البحر الأحمر وبالقرب من إقامة وغطس السائحين الأجانب.

زجاج مكسور

ونشرت سائحة أجنبية فيديو لشاب مصري يلقي بنحو 5 كراتين مملوءة بالزجاج المكسور والمخلفات في عرض البحر وبالقرب من الشاطئ، معرضا حياتهم للخطر، كما أصاب طفلا صغيرا بجروح، وبعدها نشر فيديو يتراقص فيه ويتفاخر بالواقعة.

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من جهته، أعلن محمد مخلوف المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، أنه بمجرد عرض الفيديو على اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أمر بسرعة ضبط الشاب والتحقيق في الواقعة.

مخلفات المطعم

تبين أن الشاب يدعى وائل عادل أحمد عبد الرحيم، وقام بإلقاء زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم أحد الشواطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم بمدينة الغردقة، مما عرض المواطنين والسائحين لأضرار وعرض البيئة البحرية أيضاً للخطر، مضيفا أن السلطات تمكنت من ضبطه وإحالته إلى النيابة للتحقيق معه.

فيديو فضحه

وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل بالفعل بالمطعم وبالتفتيش تم العثور على متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم، كما تبين أن رخصة الشاب المتهم منتهية الصلاحية إضافة لعدم وجود تعاقد من جانب المطعم للتخلص الآمن من النفايات الصلبة.

وأشار مخلوف إلى أن تصرف الشاب مخالف للقانون ويسيء للمصريين ويضر بالسياحة، لافتاً إلى أن المحافظ وجه بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى التزام إدارة المطعم بالتعليمات.