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من كاميرا المراقبة

"عملية أمي فشلت".. مصرية تطارد طبيبا في غرفة العمليات بطفاية حريق

دبي - العربية.نت
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شهد مستشفى للحالات الحرجة وجراحات المخ والأعصاب في مصر اقتحام سيدة لغرفة العمليات بطفاية حريق، بحثا عن الطبيب الجراح الذى أجرى جراحة لوالدتها منذ أسابيع.

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"العملية فشلت"

وطلبت السيدة استعادة المبلغ المدفوع في العملية بدعوى فشل الجراحة.

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على الفور انتقل رجال الشرطة، أمس الخميس، إلى مكان البلاغ وتبين أن السيدة تثير الشغب داخل المستشفى وهو ما وثقته كاميرات المراقبة، وتم اصطحابها إلى قسم أول أكتوبر لاستكمال التحريات.

"اقتحام غرفة العمليات"

وكان إدارة مستشفى خاص قد حررت محضرا ضد المرأة واثنين مرافقين لها لاعتدائهم على الأطباء وإثارة الشغب داخل المستشفى ومحاولة اقتحام غرفة العمليات للاعتداء على الجراح.

بدوره قال الطبيب فى محضر الشرطة إن العملية التى أجريت لوالدة المتهمة لا يوجد فيها أي خطأ لكنها تريد ابتزاز المستشفى ماليا.

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