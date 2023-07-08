حادث مروع.. شاب سوري يدهس سيدة وابنتيها في مصر

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في حادث مروع شهدته منطقة الشيراتون شرق العاصمة المصرية القاهرة، دهس شاب سوري كان يقود سيارته بسرعة جنونية، سيدة وابنتيها ما أدى إلى وفاتهن.
وألقت السلطات المصرية القبض على الشاب السوري ويدعى حامد.أ ويدرس بكلية الطب في القاهرة.
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وكشفت التحقيقات أنه كان يقود سيارته بسرعة جنونية في أحد الشوارع بمنطقة الشيراتون وتصادف ذلك مع محاولة سيدة وابنتيها عبور الشارع ما أدى لدهسهن.
وتبين أن السيدة المتوفاة تدعى تريزا غالي، وتبلغ من العمر 45 عاما ولقيت مصرعها على الفور فيما لحقت بها ابنتاها نيفين 22 عاما وروجينا 19 عاما متأثرين بإصاباتهما من جراء الحادث.
تم إحالة الشاب السوري للنيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
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