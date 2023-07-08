داخل محكمة في مصر.. محامٍ "مخمور" يدافع عن متهم بقضية مخدرات

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، حبس محامٍ لمدة 4 أيام، وعرضه على جهات التحقيق المعنية بعد ترافعه في إحدى القضايا المنظورة أمام هيئة المحكمة وهو "مخمور"، وتعاطيه الكحول داخل إحدى قاعات المحكمة الابتدائية.

تفريغ الكاميرات

وطلب قاض بمحكمة الإسكندرية يوم الخميس "صحيفة الحالة الجنائية" للمحامي المتهم، كما طلب الاستعلام عن كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني. وفق ما أفاد موقع "القاهرة 24".

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المحامي المتهم يترافع عن متهم

الواقعة الغريبة حدثت حين كانت محكمة جنايات الإسكندرية تنظر قضية اتجار في المخدرات والمقيدة جنايات العامرية ثان، والمتهم فيها س.ص.، وبحضور المحامي المتهم للترافع عنه.

"عدم احترام هيئة المحكمة"

ووجهت للمحامي "المخمور" أثناء مرافعته تهمة عدم احترام قانون المرافعة أمام المحكمة.

وقررت هيئة المحكمة ضبط المحامي وإيداعه قفص الاتهام؛ وذلك لحضوره أمام هيئة المحكمة وهو في حالة سُكر، وعرضه على جهات التحقيق مع إخضاعه لإجراء تحليل المخدرات لاستكشاف مدى سلامته وإذا ما كان تعاطى مواد مخدرة أو مشروبات من عدمه.