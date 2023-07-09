نهاية يوليو.. اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة لبحث اعتداءات جنين

وجهت مصر دعوات للفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل في العاصمة القاهرة نهاية الشهر الجاري لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة.

ورحب الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية بدعوة مصر للاجتماع وبحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية.

مادة اعلانية

وكان سفير دولة فلسطين لدى مصر، دياب اللوح، طالب الأربعاء الماضي، الأشقاء العرب بالمساهمة بشكل سريع وعاجل في إغاثة وإعادة إعمار ما تم تدميره من قبل العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين.

وأكد السفير التزام القيادة الفلسطينية بمبادرة السلام العربية، وحل الدولتين، عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفق قرارات الشرعية الدولية، رغم غياب شريك حقيقي لعملية السلام وانغلاق الأفق السياسي.

وشدد السفير على وجود المؤشرات التي تدلل على تراجع الإدارات الأميركية المتعاقبة في تنفيذ ما التزمت به تجاه الشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية دعوة الرئيس محمود عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بإشراف الرباعية الدولية من أجل إنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حريته.