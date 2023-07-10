فيديو لحمير مذبوحة بقرية مصرية يثير ذعراً.. والسلطات تحقق

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط مزرعة حمير عثر بداخلها على حمير مذبوحة ومسلوخة بإحدى قرى محافظة المنوفية شمال البلاد.

وتلقت السلطات بلاغا من أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمدينة منوف بمحافظة المنوفية بالعثور على مزرعة في القرية وبها حمير نافقة وأخرى مذبوحة وثالثة مسلوخة، ما أثار الذعر خشية بيع لحومها للمواطنين.

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وقررت النيابة المصرية ندب فريق من الطب البيطري لفحص الحمير الحية والحمير النافقة المضبوطة، وكان عددها بعد حصرها 5 نافقة، و14 حمارًا حيًا بإجمالي 19 حمارًا .

وكشفت التحقيقات أن المزرعة مؤجرة لشخص يعمل تاجرا ويدعى "فتحي، م، ج"يبلغ من العمر 40 عامًا وكان سبق اتهامه بذبح وسلخ حمير منذ عام، كما تبين أن المزرعة غير مرخصة، وأن المتهم يقوم بتربية الحمير وذبحها وسلخ جلودها لبيعها.

تم القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة التي طلبت من أجهزة الأمن سرعة التحري والتأكد من عدم تسلل لحوم هذه الحمير إلى الأسواق.