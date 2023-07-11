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إيمان البحر درويش

مصر.. قرار بالتكفل بعلاج الفنان إيمان البحر درويش

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر، اليوم الثلاثاء، تكفلها بعلاج الفنان إيمان البحر درويش تقديرًا لموهبته ومشواره الفني المميز.

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وقالت الشركة إنها تتواصل مع أسرة الفنان الكبير لبحث موقفه الصحي على وجه الدقة، تمهيدًا لتوفير أفضل السبل العلاجية.

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وكانت نقابة الموسيقيين وفي أول تعقيب لها على الصورة المتداولة للفنان والمطرب إيمان البحر درويش، قد أكدت أنها ستتواصل مع أسرته لمعرفة حالته ومرضه، وتقديم كافة ما يلزم من رعاية واهتمام له.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية لـ"العربية.نت"، إن النقيب مصطفى كامل أكد أن النقابة ستقوم بدورها على وجه السرعة، ومتابعة تطورات الحالية الصحية للفنان إيمان البحر، مشيرا إلى أن النقيب كلف بالتواصل مع أسرة الفنان لمعرفة كافة طلباته واحتياجاته العلاجية.

وكانت ابنة الفنان قد صدمت الجمهور بأحدث ظهور لوالدها، حيث نشرت صورة تؤكد أنه في مراحل متأخرة من المرض. وانهالت التعليقات على المنشور تتمنى الشفاء للفنان.

وصدم المطرب المصري محبيه، إذ تغيرت ملامحه بشكل كبير وفقد الكثير من وزنه، كما لم يعد قادرا على النهوض من سريره.

وتعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها إيمان البحر درويش بعد تدهور حالته الصحية.

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