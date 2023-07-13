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القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

لبحث الأزمة السودانية وسد النهضة.. السيسي يلتقي آبي أحمد بالقاهرة

القاهرة- العربية.نت
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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي يرأس وفد بلاده للمشاركة في قمة دول جوار السودان، التي تعقد اليوم الخميس بالقاهرة.

وأوضح المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي بقصر الاتحادية، حيث تباحثا سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

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وقال فهمي في بيان إن "الجانبين بحثا سبل تسوية الأزمة في السودان بالطرق السلمية بالتعاون مع دول الجوار".

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا قضية سد النهضة، من دون ذكر تفاصيل أو ما إذا كان الجانبان توصلا لاتفاق.

وتستضيف مصر، اليوم الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

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