مصر.. شاب يصور والده وهو يخرج مسدسه ويطلق الرصاص على أمه

أطلق رجل أعمال مصري، يعمل مديرا لشركة بترول خاصة، النار على زوجته المقيمة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بسبب إقامة الأخيرة دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة، وحصولها على حكم بالتمكين من المسكن، الأمر الذي دعاه للتوجه لمنزل زوجته ومحاولة الدخول، إلا أنها منعته فأطلق عدة أعيرة نارية تجاهها فأصابتها طلقة نارية في رقبتها، نقلت على إثرها للمستشفى في حالة خطيرة.

وتمتنع "العربية.نت" عن بث الفيديو لأسباب اجتماعية وأسرية، والذي قال موقع القاهرة 24 إنه يوثّق حادث إطلاق النار على سيدة بالتجمع الخامس، ظهر فيه المتهم وهو زوج المجني عليها، يحاول الدلوف إلى شقة زوجته، بينما يرصد نجلهما الواقعة بهاتفه المحمول، ويطلب من والدته إغلاق الأبواب وعدم السماح لوالده بالدلوف للشقة، الأمر الذي دفع المتهم إلى استلال سلاحه الناري بحوزته، وإطلاق عدة أعيرة نارية صوب زوجته.

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من جانبها رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع الفيديو المتداول لرجل الأعمال، وهو يطلق النار على زوجته، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبطه وإحضاره.