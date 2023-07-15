مصر.. كشف حقيقة الصور المتداولة بشأن انهيار الهرم

تصدرت خلال الساعات القليلة الماضية، صور هرم دهشور ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هرم الجيزة "بيُفرط مننا حجر حجر".

وكشف مصدر مصري مسؤول بوزارة السياحة والآثار لـ "القاهرة 24" أن الصور المتداولة عارية عن الصحة ولا تنتمي لأهرامات الجيزة، وهو هرم دهشور أو الهرم المنحني أحد الأهرامات التي بناها الملك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة، أطلق عليه اسم المنحني بسبب الانكسار الموجود به.

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وأضاف المصدر أن الجزء المنهار في الهرم ليس جديدا لكنه من آلاف السنين، حيث أطلق عليه اسم المنحني بسبب الانكسار الموجود به والذي تسبب في تغيير زاوية بنائه، وهي مشكلة هندسية في التصميم، حيث بدأ بناء الهرم بزاوية 55 درجة ولكن كان لا بد من تعديله إلى 43 درجة بسبب الحمل الزائد في الأحجار، مما أدى إلى عدم الاستقرار.

يذكر أن للهرم المنحني مدخلين، أحدهما في الجانب الشمالي توجد به سلالم خشبية حديثة، والمدخل الآخر مرتفع في الجانب الغربي، ويؤدي كل مدخل إلى غرفة ذات سقف متدرج مما يعطي إيحاء بالتدرج في الارتفاع، والغرفة الموجودة بعد المدخل الشمالي تقع تحت مستوى سطح الأرض، أما الغرفة الموجودة بالمدخل الغربي فهي مبنية على ارتفاع داخل الهرم المنحني.