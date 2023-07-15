مصر.. مقتل شخصين في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون، في انهيار شرفتي عقار داخل سوق باكوس بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية، وتبين أن الضحيتين من المارة الذين تصادف وقوفهم أسفل العقار لحظة الانهيار.



من موقع الحادث الانهيار أسفر عن وقوع قتيلين و4 جرحى على الأقل

وفور انهيار أجزاء خارجية من عقار قديم في منطقة باكوس شرق الإسكندرية، انتقلت قوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

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وشهد الحادث أيضا وقوع حالات إصابة لعدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرض أسفل العقار، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقامت قوات الحماية المدنية بالعمل في موقع الحادث وإخلاء أي مصابين، إضافة إلى البحث عن أي ضحايا جدد.

وانتقل مسؤولو الحي وقوات الحماية المدنية لموقع العقار، حيث تم فصل المرافق عنه وعن العقارات المجاورة وفرض طوق أمني ، لحين إزالة ورفع الأنقاض والبحث عن ناجين.

وقررت السلطات فتح تحقيق في الحادث ومراجعة كافة أوراق وتراخيص العقار.

وقبل أيام شهد حي الجمرك في محافظة الإسكندرية، انهيار عقار بشارع ابن العفيفي مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع شخص يعمل مؤذنا لمسجد.

وجاء ذلك بعد أسابيع من انهيار عقار مكون من 14 طابقا في المحافظة أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين.

ووقتها تلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار بشارع خليل حمادة، في منطقة سيدي بشر بحي المنتزة، حيث كشفت المعاينة انشطار العقار رأسيًا لأسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار.

وتبين من التحقيقات أن العقار مبني منذ العام 1975، وأن مالك الدور 14 أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر يونيو الماضي.