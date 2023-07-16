كفيف يكتشف خطأ في فئة الـ20 جنيهاً من العملة المصرية

اكتشف أستاذ جامعي مصري من المكفوفين خطأ في فئة الـ20 جنيها الجديدة من العملة المصرية.

"اكتشف الخطأ بطريقة برايل"

في التفاصيل، تمكن الدكتور رامي مصطفى، المدرس في كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، من اكتشاف خطأ في الـ20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة التي بها كتابة بطريقة برايل للمكفوفين.

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وقال "إنه عند إمساك العملة الجديدة بيده شعر بالحزن الشديد، لأن الرقم المتواجد على الورقة اتضح أنه لا يشير إلى أنها 20 جنيها إطلاقًا"، وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

"7 وليس 20"

وأضاف أن "الرقم المتواجد على الورقة البلاستيكية الجديدة يتكون من 4 نقاط 1245، مؤكدًا أنه بطريقة برايل يشار إلى رقم 7 وليس 20 الذي يحتوي على رقمين، حيث إن طريقة برايل كل حرف يتكون من 6 نقاط".

كما أكد أن "أي شخص كفيف إذا رأى الـ20 جنيها الجديدة سيقول إنها رقم 7 فورًا"، لافتًا إلى أنه "يجب على الأقل وضع العلامة الأصلية دائمًا كي تكون بطريقة برايل 20 أيضًا".

متاحة منذ أقل من شهر

يشار إلى أن البنوك المصرية، بدأت منذ 21 يونيو الماضي، في إتاحة النقود البلاستيكية الجديدة من فئة الـ20 جنيها، التي طرحها البنك المركزي المصري.

كما تتميز هذه الفئة من العملة المصرية بأنها الأولى التي يتم طرحها بطريقة برايل باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.