مرض غريب يرعب قرية مصرية.. والصحة تكشف تفاصيل جديدة

بعد إصابة 200 شخص في قرية مصرية بمرض غريب أثار ذعر سكانها، كشفت وزارة الصحة تفاصيل جديدة.

وقالت في بيان رسمي، الأحد، إنها تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، وأرسلت فرقاً من الطب الوقائي والعلاجي والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وسحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

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فحص عينات من المياه

كما أضافت أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، وتم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقاً واحداً، وجميعها تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

كذلك أوضحت أن الأعراض المتشابهة تستمر من 3 إلى 5 أيام، وتمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، لافتة إلى أن تلك الأعراض تختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

جاء ذلك بعد أن أكد أهالي نجع سند بقرية العليقات أن مرضا غريباً انتشر بين سكان القرية، تستمر أعراضه 7 أيام وتتمثل في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وتكسير عظام وقئ ودوخة وصداع، مرجحين أن يكون سبب ذلك انتشار البعوض والحشرات وربما بسبب تلوث في مياه الشرب.

فيما بدأت السلطات مواجهة الأمر، حيث تم أخذ عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة. فضلاً عن تولي فريق من مديرية الصحة بمحافظة قنا عمليات رش ضد الحشرات والبعوض داخل قرية العليقات بالكامل لتطهيرها.