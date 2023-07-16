4 كوارث خلال شهر.. انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمصر

شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمال مصر، اليوم الأحد، انهيار عقار مأهول بالسكان، مكون من 5 طوابق.
وتلقت السلطات بلاغا بانهيار عقار بجوار مسجد الفحارين بمدينة رشيد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع العقار وتبين انهيار المبنى المكون من 5 طوابق.
بدورها، سارعت قوات الحماية المدنية بفصل الخدمات والمرافق عن العقار ونقل المصابين لمستشفى رشيد، فيما تواصل القوات رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة في البحيرة هاني جميعة أن مستشفى رشيد العام استقبل 8 مصابين بالحادث، مشيرا إلى أنه لا توجد حالات وفاة حتى الآن.
وكان شخصان قد لقيا مصرعهما وأصيب 3 آخرون في انهيار عقار بمحافظة الإسكندرية شمال مصر أمس السبت.
وتلقت السلطات المصرية بلاغا بسقوط قتلى وجرحى في انهيار شرفتي عقار داخل سوق باكوس بشارع مصطفى كامل شرق الإسكندرية.
وقبل أيام شهد حي الجمرك في محافظة الإسكندرية، انهيار عقار بشارع ابن العفيفي مكون من طابقين، ما أسفر عن مصرع شخص يعمل مؤذنا.
جاءت تلك الحوداث المتتالية بعد أسابيع من انهيار عقار مكون من 14 طابقا في المحافظة أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة آخرين.
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