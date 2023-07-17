حزن في مصر.. قتلى وجرحى بانهيار جديد لعقار سكني

في حادث مأساوي جديد بمصر، لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون إثر انهيار عقار مكون من 5 طوابق في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان الحادث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع حي الأربعين بمعدات لرفع الأنقاض.

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وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 9 جثامين أسفل الأنقاض، وأصيب 5 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.



عقار حدائق القبة عقار حدائق القبة

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.