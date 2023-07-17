لسبب لا يُعقل.. مصرية تقتل أبنائها الثلاثة

بتصرّف يتنافى مع كل معاني الأمومة، أقدمت سيدة مصرية على قتل أبنائها الثلاثة انتقاما من طليقها بسبب خلاف على حضانة الأطفال.

وفي واقعة هزّت مصر، اعترفت القاتلة بأنها وضعت أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بتسمم وفارقوا الحياة .

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قضية "خلع"

لم تنتهي الأمور عند هذا الحد، فبعد جريمتها أبلغت الأم الشرطة بأن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ.

وبعد تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، أكدت التحريات عدم صحة أقوال والدة الأطفال الثلاثة، وأنها وراء ارتكاب الواقعة.

وتبين من التحقيقات مع المتهمة أنها على خلافات دائمة مع زوجها، وأنها أقامت ضده قضية "خلع"، وأنه يطالبها بضم الأطفال لحضانته ويصر على أخذهم منها.

انتقاماً من زوجها

إلى ذلك، اعترفت الأم بارتكاب الجريمة وأوضحت أنها قررت التخلص من الأطفال انتقامً من زوجها، فقامت باصطحابهم للتنزه بدائرة القسم واشترت لهم وجبات وعصائر وضعت فيها حبة الغلة السامة، فتناولها الأطفال مما تسبب في إصابتهم التي أودت بحياتهم.

وأمرت نيابة قسم ثان بمدينة سوهاج الأحد تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة "ش.ف.أ" وهي ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح" 10 سنوات بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال.

أما الواقعة، فقد هزّت بتفاصيلها ضمائر المصريين الذين انتفضوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منددين بجريمة الأم ومطالبين بإنزال أشد العقوبات عليها كي تكون عبرة لغيرها.