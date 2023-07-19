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ارتفاع درجات الحرارة لم يمنع المصريين من الاحتفال بالعيد
الشارع المصري - أرشيفية

بسبب ظاهرة لم تحدث منذ 120 سنة.. نصيحة للمصريين بعدم الخروج للشارع

نصح مستشار وزير الزراعة المواطنين بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وضرورة منع الطعام المالح والكافيين

العربية.نت
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حذر مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ في مصر محمد علي فهيم، المواطنين من التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، مشددا على ضرورة تقليل خروج الأطفال وكبار السن من المنازل إلى الشوارع في ساعات النهار، مع شرب كميات كبيرة من المياه.

كشف مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ أن منخفض الهند يتعمق على شمال البلاد ويتعمق منخفض السودان على مناطق جنوب الصعيد، مؤكدا أنه بفعل المنخفضين يشهد البلد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وتصل الحرارة في القاهرة والدلتا إلى 41 درجة، والمنيا وبني سويف والفيوم وأسيوط 42 درجة، وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 44 درجة.

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ونصح مستشار وزير الزراعة المواطنين، بالإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، وضرورة منع الطعام المالح والكافيين أيضا، لافتا إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية، وتغطية اليدين، وارتداء أغطية بيضاء على الرأس، والابتعاد عن أشعة الشمس وعدم التعرض لها، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة ظهرا.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن القبة الحرارية هي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا أي على ارتفاع من 5 إلـ 6 كم من سطح الأرض، وهو مرتفع جوي على شكل القبة، ويحبس كمية كبيرة من الرطوبة على بعد قريب من سطح الأرض، يصاحبه ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وكانت آخر مرة ضربت هذه الظاهرة فيها الوطن العربي منذ 120 عاما.

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