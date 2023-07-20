بينهم 3 في حالة خطرة.. اختناق 12 طفلاً مصرياً في حمام سباحة

أصيب 12 طفلا مصريا باختناق نتيجة استنشاق مادة الكلور أثناء تواجدهم داخل حمام سباحة بأحد الأندية في الإسكندرية شمال البلاد.

تلقت السلطات بلاغا باختناق 12 طفلا، إثر استنشاقهم مادة الكلور في حمام سباحة بنادى في منطقة سبورتنغ، فيما جرى نقل المصابين إلى مركز السموم التابع إلى المستشفى الأميري بالإسكندرية ونقل 3 منهم إلى العناية المركزة لخطورة حالتهم.

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ودفعت السلطات بنحو 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، فيما تم التأكد من استقرار حالة بعض المصابين وتم إعادتهم لمنازلهم.

وقررت السلطات فتح تحقيق في الحادث ومراجعة تراخيص وأوراق حمامات السباحة، ومعرفة نسبة مادة الكلور المتواجدة في مياه الحمامات، وهل كانت أعلى من النسبة المسموح بها أم لا أو يكون الحادث قد وقع بسبب انفجار في خزان الكلور.

كما قررت السلطات إغلاق حمامات السباحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.