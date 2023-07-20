لثاني مرة.. رسوب معظم طلاب كليتي الطب والأسنان بجامعة مصرية

بعد رسوب نسبة كبيرة من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بجامعة أسيوط، أعلنت جامعة جنوب الوادي رسوب نسبة كبيرة من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري والأسنان بالجامعة.

وكشفت الجامعة عن رسوب 366 طالبا من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب البشري بنسبة 72%، ورسوب 186 طالبا من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بنسبة 80% وذلك لأول مرة في تاريخ الجامعة.

مادة اعلانية

فيما أوضح مصدر مسؤول بالجامعة أنها تقدم نظما تعليمية ناجحة، ونسب النجاح كانت تتخطى 90%، في السابق، مرجعا سبب هذه النتائج السيئة إلى مستوى الطلاب.

وأشار إلى أنه ربما يكون السبب في ارتفاع عدد الراسبين يرجع للجان الغش الجماعي في العام الدراسي السابق.



وأكد المصدر أن كلية طب جامعة جنوب الوادي تطبق المعايير العالمية في الدراسة، وحصلت على معايير الجودة منذ 5 سنوات، ولذلك لن تسمح بخريج غير مؤهل أو غير متقن لعلوم وفروع الطب.

يأتي ذلك بعدما شهدت كلية طب جامعة أسيوط رسوب 60% من طلاب الفرقة الأولى بها.

وفي العام الماضي شهدت مواقع التواصل في مصر ضجة كبيرة بسبب رسوب 229 طالبا بالفرقة الأولى في كلية الطب بجامعة سوهاج جنوب البلاد.