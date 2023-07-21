لدغت سيدة وأصابتها.. سمكة سامة تثير الذعر في مصر

أثارت سمكة صخرية، الذعر بعد هجومها على سيدة مصرية وتعرضها لإصابات خطيرة على أحد شواطئ محافظة البحر الأحمر.

تشبه الصخور

وكشف حسن الطيب، مؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر في مصر لـ"العربية.نت" عن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد المواطنين يفيد بأنه شاهد سمكة غريبة على أحد شواطئ مدينة رأس غارب، وفور خروجها من المياه قامت بلسع زوجته التي شعرت ببعض الآلام الحادة، مشيرا إلى أن المواطن أبلغه بنقل زوجته لمستشفى السويس للبحث عن علاج لآلامها.

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وقال الطيب إن السمكة من الأنواع التي تشكل خطورة على الإنسان حيث تعتبر سامة وتنقل السم للضحية خلال لدغها، مؤكدا أنها تشبه الصخور ولذلك لا يمكن التعرف عليها بسهولة.

لدغتها قد تقتل

وأكد أن السمكة بها أشواك سامة ومن الممكن أن يتسبب سمها في وفاة الضحية إذا لم يتم مواجهة ذلك بالعلاج السريع والفوري.

وكانت سمكة قرش قد التهمت في يونيو الماضي سائحا روسيا في مياه البحر بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وقررت السلطات إغلاق المنطقة لمدة ثلاثة أيام وحظر جميع "الأنشطة البحرية" بما فيها الغوص والغطس وركوب الأمواج كما تم منع قوارب الصيد من دخول المياه قبالة الغردقة.