بينهم 18سودانياً.. إصابة 22 شخصا بحريق حافلة في مصر

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أصيب 22 شخصا بينهم 18سودانيا في حريق اندلع بحافلة كانت تقلهم بطريق الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر جنوب مصر.
وتلقت السلطات المصرية إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بحافلة نقل ركاب بطريق الشلاتين أبورماد، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الإطفاء للسيطرة على النيران وإنقاذ الركاب.
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وتم الدفع بعدد 18 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأكد مصدر طبي أن إجمالى عدد المصابين في الحادث بلغ 22 شخصا بينهم 18 سودانيا وتم نقلهم إلى مستشفى الشلاتين المركزى وحالتهم جميعاً مستقرة.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.
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