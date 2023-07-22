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حريق
جانب من حريق محطة الرمل بالإسكندرية

مصر.. حريق هائل يلتهم 4 مطاعم شهيرة بالإسكندرية

القاهرة - العربية.نت
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في حادث مأساوي جديد بمصر، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مدعومة بـ 7 سيارات إطفاء صباح اليوم السبت، على حريق ضخم، التهم ما يزيد عن 4 مطاعم شهيرة، بمحطة الرمل دون وقوع خسائر بشرية.

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وبدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العطارين بنشوب حريق هائل في عدد من المحلات التجارية بمنطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

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بالانتقال والفحص تبين أن الحريق شب فى مطعم شهير وسط ترشيحات أولية بأن سبب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي تسبب فى اشتعال النيران وامتدادها إلى باقى المطاعم المجاورة.

جرت السيطرة على النيران وتم إخماد الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية مباشرة التحقيقات.

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