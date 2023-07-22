نقابة الموسيقيين تتراجع.. الموافقة على حفل ترافيس سكوت بشرط

مازالت أزمة حفل مطرب الراب الأمريكي ترافيس سكوت في مصر مستمرة، في ظل هجوم البعض على الحفل، وقرار نقابة الموسيقيين إلغاء الترخيص الخاص به.

لكن الهجوم الذي تعرضت إليه نقابة الموسيقيين من قبل البعض دفعها إلى التراجع عن موقفها السابق بإلغاء الترخيص، ورهن موافقتها على إقامة الحفل بأمر وحيد.

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مصطفى كامل نقيب الموسيقيين نشر مقطع فيديو للرد على كل ما يقال حول حفل المطرب الأمريكي، الذي تخوفت النقابة منه بسبب ما أسمته طقوسا غريبة تجري في حفلاته.

وأكد نقيب الموسيقيين أن نقابته ليست وحدها المنوط بها إصدار الترخيص، وهناك 3 جهات من بينها النقابة تقوم بإصدار الترخيص الخاص بالحفل.

وأشار إلى كون الترخيص يتواجد حتى الآن لدى الشركة المنظمة للحفل، ولكن كانت هناك تخوفات لديه ولدى زملاءه في مجلس النقابة من هذا الحفل.

كما اعتبر ا أن البعض لا يجد سوى نقابة الموسيقيين لإلقاء اللوم عليها حينما يحدث شئ، وهو ما دفعهم لإبداء تخوفهم بسبب ما جرى في حفل ترافيس سكوت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي النهاية أشار كامل إلى كون النقابة شددت في ترخيصها على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية في حيز التنفيذ، وبالتالي في حال حصلت الشركة المنظمة على الموافقات الأمنية ستحييها النقابة على هذا الأمر وسيقام الحفل في موعده.