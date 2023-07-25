هزة أرضية بقوة 5,6 ريختر تضرب مصر.. ولا خسائر

تعرضت مصر، اليوم الثلاثاء، لهزة أرضية بلغت قوتها 5,6 بمقياس ريختر دون وقوع خسائر.

وأعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية بقوة 5,6 درجة على مقياس ريختر على بعد 730 كلم شمال رفح في شمال سيناء، في تمام الساعة الثامنة و44 دقيقة و51 ثانية صباح اليوم الثلاثاء.

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كما أضاف أن الهزة وقعت على عمق 17.5 كم، وعلى دائرة عرض 37.67 درجة شمالا، وخط طول 36.04 درجة شرقا، مشيرا إلى أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو وقوع خسائر في الأرواح والمنشآت.

تغريدات أثارت رعباً

وكانت تغريدات سابقة للعالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتبارا من 22 مارس الماضي قد أثارت رعبا وقتها وبعدها تعرضت مصر لعدة زلازل بالفعل.

وفي أبريل، تعرضت مصر لزلزال قوي بقوة 5,3 ريختر، وكان مركزه في اليونان على بعد 600 كيلومتر عن مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات.

وقبلها وفي 23 مارس تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر لزلزال بلغت قوته 4 ريختر حيث وقع في الكيلو 17 شمال شرقي أسوان وبعمق 03, كيلومتر

وفي فبراير الماضي تعرضت مصر لـ 3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية.

وذكر معهد البحوث الفلكية أنه تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.