رغم الإلغاء.. ترافيس سكوت: حفلي في مصر سيقام في موعد آخر

رغم إعلان الشركة المنظمة إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت في مصر، والذي كان مقررا إقامته غدا الجمعة في منطقة الأهرامات، فاجأ المطرب الجميع وأكد أن الحفل سيقام ولكن في موعد آخر يحدد فيما بعد.

وكتب ترافيس سكوت تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، أن حفله بالأهرامات سيقام، ولكن بسبب تفاصيل لوجستية ومتطلبات المسرح الكثيرة فستحتاج الشركة المنظمة إلى وقت أطول للتجهيز له، مضيفا بالقول سوف نعلن عن موعد جديد قريبا، ومتابعا أنه واجه مشاكل مماثلة مثل هذه المشكلة في مناطق أخرى.

Egypt at the pyramids will happen

But due to demand and detail logistics

They just need a bit a time to set lay on lands. I will keep u posted on a date which will be soon love you alllll — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 26, 2023

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اعتذار للحضور

وأتت تغريدة ترافيس بعد ساعات من إعلان الشركة المنظمة إلغاء حفله، حيث قالت في بيان أمس الأربعاء على صفحتها على مواقع التواصل، إنه تم إلغاء الحفل، على الرغم من الجهود الجبارة للإعداد له، حيث أدت مشاكل الإنتاج المعقدة إلى عدم إمكانية إقامة الحفل.

وتابعت أنه سيتم إصدار المبالغ المستردة لجميع حاملي التذاكر معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الإلغاء.

وكان الحفل قد أثار جدلا كبيرا في مصر بسبب ما تردد عن تضمن حفلات المطرب لطقوس غريبة وممارسات شيطانية فضلا عن إلحاده، ما دفع مغردو مواقع التواصل في مصر لتدشين حملة لمنع إقامة الحفل، ودفع أحد المحامين لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لاستصدار حكم بإلغائه.

منع دخول المعدات

وفي تصريحات سابقة قال محمد سراج العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن الحفل إنه لم يتم السماح بدخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت والموجود في مصر بالفعل إلى منطقة الأهرامات والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 من الشهر الجاري.

وأضاف سراج أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل تصل إلى 300 مليون جنيه تقريبا بشكل مباشر، في الوقت الذي تم فيه حجز نحو 4 آلاف تذكرة مؤكدة لأجانب سيصلون مصر وسيستمر كل منهم أسبوعا على الأقل ما يعني 28 ألف ليلة فى الفنادق المصرية.

وكان مغني الراب العالمي ترافيس سكوت قد وجه رسالة إلى المصريين، داعياً إلى عدم تصديق الشائعات المتداولة بشأن حفله.

وسخر النجم العالمي من الاتهامات الموجهة له، وقال ليست لدي أي طقوس غريبة غير لائقة، إنما هي مجرد احتفالات أقدمها برفقة جمهوري.

ونفى المطرب فكرة إلحاده وعبادته للشيطان، قائلًا أنا من ولاية هيوستن، وهي ولاية لها عادات وتقاليد في احترام فكرة الأسرة، وأنا من أسرة متدينة، وتواظب على حضور الصلوات في الكنيسة.