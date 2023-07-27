شاهد.. باع منزله من أجل حضور حفل ترافيس سكوت الملغي
الشاب أصيب بخيبة أمل بعد أن أعلن عبر تطبيق "تيك توك" بيع منزله وسافر بالفعل إلى مصر
في واقعة غريبة تسبب فيها إلغاء حفل المطرب الأميركي ترافيس سكوت، الذي كان مقررا إقامته في الأهرامات المصرية مساء الجمعة من أجل إطلاق ألبومه الجديد، تعرض شاب من معجبي المطرب الأميركي لخيبة أمل شديدة، بعد أن قام ببيع منزله من أجل حضور حفل إطلاق ألبوم "Utopia" في مصر، قبل أن يفاجأ بإلغاء الحفل.
@thatlookslikecj SOLD FOR UTOPIA #utopia #travisscott #soldmyhouse ♬ original sound - Travis Scott Flame🔥
القصة تم تداولها على نطاق واسع، بعد أن نشر الشاب مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يعلن فيه عن بيع منزله بالفعل، وبعدها سافر بالطائرة إلى مصر من أجل حضور الحفل.
لكنه بعد نشر الفيديو بساعات، أُعلن عن إلغاء الحفل من قبل الشركة المنظمة، بسبب مشاكل الإنتاج المعقدة التي حالت دون إقامة الحفل الخاص بالمطرب الأميركي.
مقطع الفيديو حقق نحو 3 ملايين مشاهدة منذ نشره، مع آلاف التعليقات التي تساءلت عما حل بالشاب حينما علم بإلغاء الحفل عقب وصوله إلى القاهرة.
"طقوس غريبة"
حفل ترافيس سكوت تسبب في ضجة كبرى، بعد الجدل الذي أحدثه حينما تم الإعلان عن تنظيم الحفل، وهو ما دفع نقابة الموسيقيين إلى إلغاء الترخيص، بسبب ما قيل عن ممارسة المطرب لطقوس غريبة على المسرح، قبل أن يتراجع النقيب ويؤكد أن الأمر في النهاية مشروط بإحضار الموافقات الأمنية.
كما لاحق البعض إقامة الحفل عبر القضاء، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المنظمة عن عدم دخول المعدات والفريق الأجنبي المصاحب للمطرب الأميركي.
وهو ما تسبب في النهاية في إلغاء الحفل، مع إعادة قيمة التذاكر المباعة للجمهور، وسط خسائر تقدر بملايين الجنيهات بسبب ما حدث.
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