مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر في اليمن
أكدت خارجية مصر أن هذا الإجراء يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية
رحبت مصر ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر النفطي في اليمن.
وفي بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، رحبت مصر ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.
وأكدت مصر دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدةً بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت خارجية مصر أن هذا الإجراء يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.
و"صافر"، التي صُنعت قبل 47 عاماً، تُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، وهي محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وستضخّ شركة سميت سالفدج (SMIT Salvage) النفط من صافر إلى السفينة نوتيكا (Nautica) التي اشترتها الأمم المتحدة خصيصًا لهذه العملية، قبل أن تقوم بقطر الناقلة الفارغة في عملية تقدّر كلفتها بـ 148 مليون دولار.
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