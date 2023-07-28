"العمل أونلاين كل يوم أحد" في مصر.. فما السبب؟

ضمن إطار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر، قررت الحكومة بدء العمل بنظام الأون لاين ( العمل عن بعد) للموظفين ببعض المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين.

ويبدأ تطبيق قرار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس حتى نهاية الشهر بالمصالح الحكومية والقطاع الخدمي، ليكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع فقط بنظام "أون لاين".

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ودعا الدكتور مصطفي مدبولي في تصريحات أدلى بها بحضور وزير الكهرباء ووزير البترول، والشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والشغل الخدمي الذي لا يحتاج إنتاجًا، والتي تسمح ظروف عملها بعمل الموظفين من منازلهم، بالسماح بالعمل من المنزل أونلاين لتخفيف الكهرباء على المباني.

هذا بالإضافة إلى أنه تم التوافق على أن تقام المباريات الرياضية قبل المغرب، وذلك تقليلا لاستخدام الكهرباء في المنشآت الرياضية.

كما أكد مدبولي أن شهر أغسطس سيشهد درجات حرارة غير مسبوقة، موضحًا أنه لا يوجد نقص في الغاز، ولا توجد أزمة في حقل ظهر.