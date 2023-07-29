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العريس الشاب
العريس الشاب

خطوبة تتحول لمأتم بمصر.. شاب يسقط متوفياً خلال رقصه مع خطيبته

الشاب "صهيب خالد"، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب

القاهرة - العربية.نت 
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حزن واسع عم رواد مواقع التواصل في مصر، بعد انتشار خبر سقوط شاب بمحافظة بورسعيد شمال شرق البلاد متوفياً أمس وذلك خلال حفل خطوبته، وتحديداً أثناء وصلة رقص مع خطيبته.

واستقبل مستشفى السلام في بورسعيد شاباً يدعى سعيد خالد السعيد محمد إسماعيل، وشهرته "صهيب خالد"، يبلغ من العمر 22 عاماً، جثة هامدة. وبعد الفحص الطبي تبيّن أن سبب الوفاة توقف في عضلة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية مفاجئة.

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وكشفت التحريات أن الشاب، وخلال وصلة رقص مع خطيبته خلال حفل خطوبته بـ"القاعة الفرنسية" بنطاق حي الشرق ببورسعيد، أصيب بتوقف مفاجئ في عضلة القلب وتم نقله للمستشفى.

الشاب مع عروسه
من 3
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(3 صور)
الشاب مع عروسه
الشاب مع عروسه
الشاب المتوفي
الشاب المتوفي
العريس الشاب
العريس الشاب
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وقال شهود عيان إن الشاب، الذي يتمتع بأخلاق حميدة وود وحب أصدقائه ومعارفه، بذل مجهوداً كبيراً قبل حفل الخطوبة للتجهيز له ولم ينل قسطاً من الراحة، مضيفين أنه وخلال الخطبة سقط مغشياً عليه وكان الجميع يعتقد أنه جراء إصابته بالإرهاق، ولذلك تم نقله إلى المستشفى على أمل إفاقته وعودته لاستكمال حفل خطوبته، إلا أن الطبيب أخبرهم بوفاته نتيجة توقف عضلة قلبه.

وأكدوا أن حفل الخطوبة تحوّل لمأتم وتحولت الضحكات إلى صرخات، وبدلاً من أن يزفوه إلى خطيبته زفوه إلى المقابر.

وشيّع أهالي بورسعيد الشاب صباح الجمعة في جنازة مهيبة، وسط حزن واسع وصدمة كبيرة.

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