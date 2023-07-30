بسبب 100 جنيه.. مصري يمزق جسد صديقه حتى لفظ أنفاسه

قررت النيابة المصرية، اليوم الأحد، حبس شاب 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل صديقه بالتجمع الأول.

فقد كشفت التحقيقات أنه قبل الواقعة بعد أيام نشبت مشادة كلامية بين المتهم وصديقه "مصطفى. م" 26 سنة بسبب خلافات مالية بينهما، تدخل على أثرها الأصدقاء لإنهاء الأمر.

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اعترافات المتهم

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه يوم الواقعة طلب من صديقه رد 100 جنيه (حوالي 3 دولارات) كان قد اقترضها منه لكنه رفض "ظروفي وحشة اليومين دول"، مضيفًا أنه استشاط غضبًا من صديقه وقال له "هات الفلوس أو هاخد حقي بالدم".

غرق في دمائه

كما أوضحت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع صديقه وسدد إليه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده فسقط غارقًا في دمائه.

من جهتها، صرحت النيابة بتشريح جثة الضحية لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه، وطلبت التحريات النهائية حول الواقعة.