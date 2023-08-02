قوات مصرية تغادر مالي مع بدء إنهاء مهمة السلام الأممية
أكثر من 460 جنديا مصريا شاركوا في مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي استمرت عشر سنوات غادروا البلاد
قالت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن أكثر من 460 جنديا مصريا شاركوا في مهمة حفظ سلام تابعة للمنظمة في مالي استمرت عشر سنوات غادروا البلاد في الوقت الذي تبدأ فيه البعثة عملية انسحاب من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.
وذكرت الأمم المتحدة أن قوات من السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج وبنغلادش، وهي من أكبر الدول المساهمة في المهمة، ستغادر في الأيام المقبلة.
والقوة التي تضم نحو 13 ألف جندي وتم إنشاؤها في عام 2013 لدعم العملية السياسية في مالي، هي بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية.
وقتل 177 جندياً من قوة حفظ السلام في مالي في أعمال عدائية بينهم أربعة في يونيو العام الماضي. وأصيب ثمانية في انفجار ألغام في منطقة تمبكتو وقتها.
وتزايد انعدام الأمن في مالي الواقعة في غرب إفريقيا منذ أن صعد متمردون متمركزون في شمالها القاحل منذ عشر سنوات هجماتهم واستيلائهم على أراض.
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