لأول مرة في مصر.. متحف في أعماق البحر الأحمر

كشفت مصر تفاصيل إنشاء أول متحف حربي من نوعه في أعماق مياه البحر الأحمر سيتم افتتاحه اليوم الخميس بحضور وزراء البيئة العرب.

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء أول متحف حربي فى مياه البحر الأحمر، يجمع 3 مواقع غوص، وفيه سيتم إغراق 15 قطعة حربية فريدة من نوعها، لكل قطعة منها قصة وأهمية خاصة، مشيرا إلى أن المواقع الثلاثة هي شعاب السقالة، وعروق الطويل، وعرق جامع بمجاويش، ومهمته إظهار التاريخ العسكري لمصر.

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وكشف المحافظ أن هذه المواقع تقع قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، حيث تعد أكثر المواقع ازدحامًا لتخفيف الضغط على الشعاب المرجانية الطبيعية وخلق حيود مرجانية جديدة، مؤكدا أن التجربة ستجمع بين سحر التاريخ وجمال البيئة البحرية.

كما أضاف أن الحدث يعد تجربة فريدة من نوعها تحت الماء فأثناء الغوص في المياه الصافية المحيطة بالقطع العسكرية يمكن للزائرين اكتشاف الكنوز المخفية والكائنات البحرية التي ستجتذبها تلك المعدات، والاستمتاع بمشاهدة اندماج التاريخ مع الطبيعة، بالإضافة إلى الأهمية التاريخية التي ستمكن هواة الغوص من استكشاف مجموعة من المعدات العسكرية التي لعبت دورًا حاسمًا في تاريخ مصر الحربي.