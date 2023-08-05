الإجازة الأسبوعية منعت كارثة.. حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمصر

في كارثة حالت عطلة نهاية الأسبوع دون وقوعها، اندلع حريق في مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي نشب، اليوم السبت، حيث انتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء إلى المكان، وتجري حالياً أعمال التبريد.

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أسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص نتيجة اختناقات، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في محيط الحريق.

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عملية إطفاء الحريق، وأحال التحقيق في الواقعة لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.

ولحسن الحظ أن المبنى خال من كافة الموظفين، حيث انتقلت الوزارة منذ عدة أسابيع إلى العاصمة الإدارية، إلى جانب الإجازة الأسبوعية، وهو ما أنقذ الموقف من وقوع كارثة في حجم الخسائر البشرية نتيجة الحريق.

يذكر أن مبنى الوزارة الذي وقع به الحريق من المباني الأثرية في مصر.