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غرق طفل - تعبيرية من شترستوك

فاجعة في مصر.. مصرع 3 أطفال أشقاء غرقاً في مصرف مائي

القاهرة -العربية.نت 
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شهدت محافظة سوهاج جنوب مصر مأساة إنسانية، حيث لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم غرقا في مصرف مائي.

وتلقت السلطات، أمس الجمعة، بلاغا بمصرع 3 أطفال غرقا في ترعة بنجع حمودة بقرية سفلاق التابعة لمركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

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تبين أن الأطفال الثلاثة قد خرجوا من منزلهم للهو أمام ترعة مواجهة للمنزل، وانزلقت قدم أحدهم فحاول الآخران مساعدته وانتشاله إلا أنهما انزلقا معه ولم يتمكنا من الخروج ليلقوا مصرعهم غرقا.

وتوجهت قوة أمنية ورجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف لموقع الحادث. وتبين أن الأطفال وهم مروان مختار، ومكي مختار، ومهدي مختار، وتتراوح أعمارهم ما بين 6 و10سنوات.

تم انتشال الجثث وإيداعها مشرحة المستشفى، فيما صرحت النيابة بدفنهم وتكليف المباحث بسرعة إعداد تحرياتها حول الواقعة.

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