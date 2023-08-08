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تعبيرية عن الجريمة (آيستوك)

مجزرة لا توصف في مصر.. خرج من السجن وذبح زوجته وبناته الـ4

دبي - العربية.نت
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استيقظت منطقة الهرم في مدينة الجيزة المصرية على وقع فاجعة لا توصف، بعدما تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغاً عن جريمة قتل.

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فقد أقبل زوج على ذبح زوجته و4 من بناته وسط هلع وفزع سكان الشارع والمنطقة، حيث تم العثور على الجثث وسط بركة من الدماء.

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يصارعن الموت

فتحركت الأجهزة الأمنية فوراً ليتبين من الفحص أن المتهم يدعى مولى، ويعمل في الخردة ومفرج عنه من السجن حديثا، وأنه أقدم على جريمة راح ضحيتها ربة منزل وابنتها، و4 فتيات يصارعن الموت داخل أحد المستشفيات.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى الشقة محل الجريمة برفقة الأدلة الجنائية، لإجراء المعاينات اللازمة، ورفع ما عثر عليه بمسرح الحادث من آثار دماء ووضع تصور لكيفية وقوع الجريمة.

أقسى العقوبات

يشار إلى أن الجريمة وقعت في منطقة كفر غطاطي بمنطقة الهرم.

في حين تكثف الشرطة تحرياتها لمعرفة دوافع المتهم من ارتكاب المذبحة، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات على الفاعل ليكون عبرة لغيره.

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