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طارق محمد
الشاب طارق محمد

بسبب جرعة منشطات زائدة.. وفاة "طرزان الغربية" في مصر

طارق محمد كان يمارس رياضة كمال الأجسام ويتميز بقوته وقدراته الخارقة

القاهرة – العربية.نت 
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شيّع أهالي محافظة الغربية شمال مصر جثمان بطل رياضي مصري كانوا يلقبونه بـ"طرزان الغربية" لقدراته الخارقة.

وتوفي مساء أمس الأربعاء الشاب طارق محمد الذي يمارس رياضة كمال الأجسام ويتميز بقوته وقدراته الخارقة.

طارق محمد
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طارق محمد
طارق محمد
طارق محمد
طارق محمد
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وتوفي الشاب إثر تناوله جرعة منشطات زائدة أدت لإصابته بأزمة قلبية حادة لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة.

واشتهر الشاب المتوفى في استعراضاته التي كان يتمكن فيها من جر وسحب شاحنات عملاقة بمفرده ورفع أطنان من الحديد وسحب 15 سيارة، وذلك في مدينة طنطا عاصمة المحافظة. وفي إحدى المرات تمكن من سحب 4 شاحنات يبلغ وزنها ألف طن، مرة واحدة.

وقررت النيابة دفن الجثمان وتكليف الأجهزة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث وإجراء تحرياتها حول الواقعة.

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