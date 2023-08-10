تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية في مصر

ما زالت تنبؤات العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتباراً من مارس الماضي تتحقق، حيث تعرضت مصر اليوم الخميس لهزة أرضية قوية.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والمتابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال مدينة دمياط.

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وأضاف أن قوة الهزة الأرضية بلغت 4.76 درجة على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن خط الطول كان 31.28 شرقاً.

وأكد أن الهزة لم تتسبب في أي خسائر بالأرواح أو المنشآت.

وفي 25 يوليو الماضي تعرضت مصر لهزة أرضية بلغت قوتها 5.6 على مقياس ريختر دون وقوع خسائر.

ووقعت الهزة على بعد 730 كيلومترا شمال رفح في شمال سيناء، وكانت على عمق 17.5 كم، وعلى دائرة عرض 37.67 درجة شمالاً، وخط طول 36.04 درجة شرقاً.

وكانت تغريدات سابقة للعالم هوغربيتس حول تعرض المنطقة لسلسلة زلازل جديدة اعتباراً من 22 مارس الماضي قد أثارت رعباً وقتها، وبعدها تعرضت مصر لعدة زلازل بالفعل.

وفي أبريل تعرضت البلاد لزلزال قوي بقوة 5.3 على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 600 كيلومتر من مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح شمال القاهرة، وشعر به سكان غالبية المحافظات.

وقبلها وفي 23 مارس تعرضت محافظة أسوان جنوب مصر لزلزال بلغت قوته 4 على مقياس ريختر.

وفي فبراير الماضي تعرضت مصر لـ3 هزات أرضية متتالية، شعر بها سكان بعض المحافظات في القاهرة والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية. وذكر معهد البحوث الفلكية أنه تم رصد 3 هزات أرضية بدرجات متفاوتة من القوة، كان آخرها بقوة 4.9 و4.5 درجة على مقياس ريختر شمال السويس، وسبقتها هزة أخرى بدرجة ضعيفة.