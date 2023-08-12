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إسعاف مصرية
إسعاف مصرية

بينهم أب وابنتاه.. 8 قتلى وجرحى في حادث مروع بمصر

حادث التصادم بين سيارتين وقع بسبب السرعة الجنونية على طريق الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية

القاهرة -العربية نت 
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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بحادث تصادم مروع على طريق رئيسي في مصر.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق الصالحية الجديدة بنطاق محافظة الشرقية ووقوع قتلى وجرحى، فانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما قامت سيارات الإسعاف بنقل القتلى والمصابين للمستشفيات.

من ضحايا الحادث
من 4
  • من ضحايا الحادث
  • من ضحايا الحادث
  • ضحايا الحادث
  • من ضحايا الحادث
(4 صور)
من ضحايا الحادث
من ضحايا الحادث
من ضحايا الحادث
من ضحايا الحادث
ضحايا الحادث
ضحايا الحادث
من ضحايا الحادث
من ضحايا الحادث
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وكشفت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الجنونية، وأسفر عن مصرع 6 أفراد بينهم أب وابنتاه، فيما تراوحت إصابات الاثنين الآخرين ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح.

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تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الحسينية العام، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.

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