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اللواء المتقاعد محمد نجيب
اللواء المتقاعد محمد نجيب

تفاصيل جديدة حول كيفية تهريب سجناء حزب الله والإخوان من مصر

العربية.نت
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كشف مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء المتقاعد محمد نجيب كيف تم تهريب عناصر خلية حزب الله وسجناء حماس من سجن وادي النطرون في 2011.

وتطرق اللواء المتقاعد محمد نجيب في الحلقة الأخيرة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية" الذي تبثه قناة العربية إلى أوضاع السجون في فترة وصول محمد مرسي إلى السلطة في 2012.

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ويُشير إلى أن وفدا من الإخوان المسلمين طلب لقاءه ليسأله عن سبب وقف العمل بالتسهيلات التي كانت ممنوحة للسجناء الاسلاميين في زمن مبارك.

وقال إن وصول مرسي إلى السلطة وإصداره مراسيم عفو عن 26 إسلاميا، حضّ بعض العسكريين على إطلاق لحاهم وهو ما حدا باللواء محمد نجيب إلى إحالتهم على التفتيش ثم فصلهم.

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