القبض على فنان مصري شهير بحوزته مواد مخدرة

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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأحد، القبض على فنان شهير بتهمة حيازة مخدر الحشيش، وذلك خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح شمال البلاد.
وتلقت مديرية أمن مطروح، وفق ما ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام مصرية، بلاغا بالقبض على الفنان "أ. ف"، لحيازته مخدر الحشيش، داخل علبة سجائر.
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وأضافت أنه وبمداهمة غرفته في الفندق عثر على علب سجائر أخرى محشوة بمخدر الحشيش.
وحررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم، كما أخطرت جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم ومباشرة التحقيقات.
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