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الشرطة المصرية

القبض على فنان مصري شهير بحوزته مواد مخدرة

القاهرة -العربية.نت 
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ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأحد، القبض على فنان شهير بتهمة حيازة مخدر الحشيش، وذلك خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح شمال البلاد.

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وتلقت مديرية أمن مطروح، وفق ما ذكرت مصادر أمنية لوسائل إعلام مصرية، بلاغا بالقبض على الفنان "أ. ف"، لحيازته مخدر الحشيش، داخل علبة سجائر.

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وأضافت أنه وبمداهمة غرفته في الفندق عثر على علب سجائر أخرى محشوة بمخدر الحشيش.

وحررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم، كما أخطرت جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم ومباشرة التحقيقات.

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