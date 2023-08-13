شاب ينفذ مجزرة في مصر.. قتل 3 من أسرته وأصاب 11

جريمة بشعة شهدتها العاصمة المصرية، اليوم الأحد، فقد دفعت خلافات الميراث شاباً لقتل 3 من أقربائه وإصابة 11 آخرين، بعد إشعاله النار في شقة بسبب خلافات على الميراث بمنطقة مساكن عين شمس في القاهرة.

إشعال نيران في شقة

في التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق مدعومة بسيارات الإسعاف.

3 قتلى و11 مصاباً

بالفحص تبين وجود 3 جثث و11 مصابا بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقي القبض على المتهم.