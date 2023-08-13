مصري يتنبأ بوفاته برسالة مؤثرة.. "كنت فاكر لسه بدري"

فجعت مدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية في مصر بوفاة 3 من أبنائها، في حادث اصطدام سيارة بأخرى في مدينة الصالحية الجديدة.

إلا أن حدة المأساة ازدادت على أهالي القرين بعد اكتشاف أن أحد قتلى الحادث، وهو المهندس محمد صلاح، كان قد تنبأ بوفاته في آخر منشور له على فيسبوك، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

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وكانت آخر تفاعلات المهندس الراحل عبر فيسبوك، هو تغييره صورة الغلاف الخاصة بصفحته الشخصية، حيث وضع صورة ظهر بها أوراق كثيرة مقطوعة من نتيجة العام الميلادي، وكُتب أعلاها عبارة: "كنت فاكر لسه بدري".

5 قتلى

يذكر أن حادث التصادم الذي وقع على طريق 36 الحربي في مدينة الصالحية الجديدة، تسبب في وفاة مهندس وضابط شرطة وأحد أصدقائهما، بالإضافة إلى أب وابنتيه.

وعلى الفور تم نقل جثامين الضحايا بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات.

فيما صرحت جهات التحقيق المختصة في مدينة الصالحية الجديدة، بدفن الجثامين، وطلبت من تحريات المباحث الكشف عن ملابسات حدوث الحادث.