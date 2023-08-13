مصري يتنبأ بوفاته برسالة مؤثرة.. "كنت فاكر لسه بدري"

فجعت مدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية في مصر بوفاة 3 من أبنائها، في حادث اصطدام سيارة بأخرى في مدينة الصالحية الجديدة.
إلا أن حدة المأساة ازدادت على أهالي القرين بعد اكتشاف أن أحد قتلى الحادث، وهو المهندس محمد صلاح، كان قد تنبأ بوفاته في آخر منشور له على فيسبوك، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.
وكانت آخر تفاعلات المهندس الراحل عبر فيسبوك، هو تغييره صورة الغلاف الخاصة بصفحته الشخصية، حيث وضع صورة ظهر بها أوراق كثيرة مقطوعة من نتيجة العام الميلادي، وكُتب أعلاها عبارة: "كنت فاكر لسه بدري".
5 قتلى
يذكر أن حادث التصادم الذي وقع على طريق 36 الحربي في مدينة الصالحية الجديدة، تسبب في وفاة مهندس وضابط شرطة وأحد أصدقائهما، بالإضافة إلى أب وابنتيه.
وعلى الفور تم نقل جثامين الضحايا بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات.
فيما صرحت جهات التحقيق المختصة في مدينة الصالحية الجديدة، بدفن الجثامين، وطلبت من تحريات المباحث الكشف عن ملابسات حدوث الحادث.
-
"أحلى كشري".. فيديو لعلاء مبارك يغزو التواصلتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لعلاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بوسط القاهرة وهو يتناول ... سوشيال ميديا
-
نادين نجيم تهاجم حساباً على التواصل يدعم طليقها.. ما القصة؟هاجمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم السبت حساباً عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، متهمة إياه بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين طليقها هادي ... ثقافة وفن
-
محمد صلاح لم يحرز كأس إفريقيا.. ساديو ماني يرد على مشجعبطريقة طريفة، رد مهاجم نادي النصر السعودي، السنغالي ساديو ماني، على أحد المشجعين السعوديين الذي سأله عن رأيه في زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، ... الأخيرة