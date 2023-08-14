لبحث تطورات القضية الفلسطينية.. العلمين تستضيف قمة ثلاثية

تعقد في مدينة العلمين شمال مصر اليوم الاثنين قمة مصرية أردنية فلسطينية لبحث إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبحث تطورات القضية بشكل عام.

وتعقد القمة بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويشارك فيها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لمناقشة عدد من القضايا على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

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وأعلن دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة أن القمة تأتي تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، وعملًا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

يذكر أنه وقبل أيام عقد في مدينة العلمين اجتماع الفصائل الفلسطينية بحضور الرئيس الفلسطيني، لمناقشة ما يتعلق باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة بهدف الوصول إلى إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وبعدها عقدت قمة مصرية فلسطينية بين الرئيس السيسي وأبو مازن ناقشت سبل تنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بإعادة إحياء عملية السلام، حيث تم التشديد على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين.