مباحثات مصرية سورية في القاهرة غداً لبحث التسوية

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سيجري غدا الثلاثاء مباحثات مع نظيره السوري، فيصل المقداد، تتعلق بتطورات الأوضاع في بلاده.

وقالت إن الوزيرين سيشاركان في اجتماع لجنة الاتصال العربية الوزارية المعنية بسوريا بعد ذلك.

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وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية قد أكد من قبل أن لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا ستجتمع قريبا، لبحث تسوية للوضع في سوريا وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، مؤكدا أن سوريا في حاجة إلى مساعدة إخوانها العرب، وعليها أن تتجاوب مع موقف المجموعة العربية تجاهها.

وأكد أبو الغيط على أهمية التعاون والتنسيق بين سوريا وجامعة الدول العربية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، مشيراً أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية سيسهم في تعزيز التعاون العربي.

وكانت القمة العربية التي عقدت في جدة مؤخرا قد شهدت مشاركة الرئيس بشار الأسد لأول مرة بعد تجميد عضوية سوريا لأكثر من 12 عاماً.

وفي يونيو الماضي قررت سوريا تعيين السفير حسام الدين آلا، سفيراً لها لدى مصر، ومندوبا لدى الجامعة العربية في القاهرة.

يذكر أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قد زار مصر أول أبريل الماضي في زيارة رسمية لأول مرة بعد غياب دام 12 عاماً، حيث بحث مع نظيره المصري سبل التعاون والتنسيق وإعادة العلاقات.

وأكد وزير الخارجية المصري دعم بلاده الكامل لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أقرب وقت.