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Expats, who are fully vaccinated against COVID-19, arrive at Kuwait international airport in Kuwait City on August 1, 2021. (Photo by YASSER AL-ZAYYAT / AFP)
مطار الكويت (تعبيرية)

الكويت ترحل مهندساً مصرياً إلى بلاده بسبب "قنبلة" في المطار

المهندس أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر الشرطة بتهمة البلاغ الكاذب بسبب تأكيده لرجال الأمن امتلاكه قنبلة

القاهرة - العربية.نت 
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قررت السلطات الكويتية إبعاد مهندس مصري إدارياً وترحيله إلى بلاده بعد إبلاغه عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية على سبيل المزاح والدعابة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن "مهندساً مصرياً أحيل من مطار الكويت الدولي إلى مخفر شرطة الجليب بتهمة البلاغ الكاذب بسبب مزاحه مع رجال الأمن".

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وذكرت إنه تم رفع طلب إلى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوصي بإبعاد المهندس المصري عن البلاد إدارياً علي خلفية قيامه بإبلاغ رجال أمن المطار أثناء مروره على نقطة التفتيش قبل مغادرته البلاد، عن وجود قنبلة داخل متعلقاته الشخصية "على سبيل المزاح".

وقال مصدر أمني للصحيفة إن "أمن المطار خط أحمر ولا يجوز العبث به"، لافتاً إلى أن "المهندس المصري وعقب قيامه بالإبلاغ عن وجود قنبلة في متعلقاته الشخصية تم تفتيش حقائبه بدقة، ولم يتم العثور على شيء".

وأضاف المصدر أن "المهندس المصري اعترف أنه كان يمزح مع رجال الأمن"، مشيراً إلى أنه تمت التوصية بإبعاده عن البلاد إدارياً.

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