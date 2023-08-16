ظهور قرش في البحر قبالة دهب بمصر.. والسلطات تغلق الشاطئ
وزارة البيئة أكد أنه تم رصد القرش بالقرب من شاطئ دهب السياحي مضيفة أنه تم غلق الشاطئ لحين الانتهاء من عمليات التقييم للموقف والتعرف على نوع القرش المرصود في المنطقة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يرصد ظهور سمكة قرش بالقرب من شاطئ مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وتحديداً في منطقة الممشى السياحي مساء أمس الثلاثاء.
وأثار ظهور القرش حالة من الفزع بين المصطافين ورواد الشاطئ، فيما تقرر إغلاق المنطقة ومنع ممارسة كافة الأنشطة كإجراء وقائي لتفادي تعرض السائحين والمصطافين لأي ضرر.
وقال الدكتور محمد سالم رئيس جهاز حماية الطبيعة بوزارة البيئة إنه تم بالفعل رصد القرش بالقرب من شاطئ دهب السياحي، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه تم غلق الشاطئ لحين الانتهاء من عمليات التقييم للموقف والتعرف على نوع القرش المرصود في المنطقة.
وكانت سمكة قرش قد التهمت سائحاً روسياً في منتجع سياحي بمدينة الغردقة في يونيو الماضي على مرأى من والده وبقية الفوج السياحي الذي كان متواجداً على الشاطئ بهذه اللحظة المرعبة.
ولاحقاً اصطادت فرق الإنقاذ سمكة القرش، ليتبين أنها من نوع النمر تايجر، فيما قررت وزارة البيئة إيقاف أنشطة السباحة والسنوركلينج والرياضات المائية بنطاق المنطقة المحصورة بين منتجع الجونة شمالاً وحتى الحد الجنوبي لخليج أبو سومه جنوباً لمدة يومين.
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