اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
العطش

تفاصيل وفاة 3 مصريين عطشاً خلال التنقيب عن الذهب!

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب مصر، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على 3 جثث.

في التفاصيل، تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على 3 جثث بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط – القصير بقنا. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".

في الرياض.. وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني الخليج العربي في الرياض.. وزير خارجية السعودية يلتقي نظيره الإيراني
مادة اعلانية

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

بالفحص تبين أن الـ 3 أشخاص يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

فيما كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن الأشخاص الثلاثة كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، وضلوا طريقهم ومن ثم ماتوا من العطش.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عشية فعالية انتخابية هامة.. الادعاء الأميركي يطالب بمحاكمة ترمب في مارس المقبل عشية فعالية انتخابية هامة.. الادعاء الأميركي يطالب بمحاكمة ترمب في مارس المقبل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط