تفاصيل وفاة 3 مصريين عطشاً خلال التنقيب عن الذهب!

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جنوب مصر، اليوم الخميس، تفاصيل العثور على 3 جثث.
في التفاصيل، تلقت مديرية أمن قنا، إخطارا يفيد بالعثور على 3 جثث بالقرب من الكيلو 75 على طريق قفط – القصير بقنا. وفق ما نقل موقع "القاهرة 24".
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على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.
بالفحص تبين أن الـ 3 أشخاص يعملون في مجال التنقيب عن الذهب، وتم نقل الجثث إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.
فيما كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا أن الأشخاص الثلاثة كانوا يبحثون عن الذهب في هذه المنطقة، وضلوا طريقهم ومن ثم ماتوا من العطش.
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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