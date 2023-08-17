كاتبة مصرية شهيرة عرضت مكتبتها للبيع ثم تراجعت.. ما السر؟

أشعلت الكاتبة المصرية، صافيناز كاظم، جدلاً في البلاد بعد عرض مكتبتها للبيع بمليون جنيه، حيث كتبت على صفحتها الشخصية في فيسبوك: "لمن يقدر ويهتم، مكتبتي كلها للبيع بمليون جنيه".

غير أنها تراجعت عن ذلك بنفس اليوم، فكتبت تدوينة أخرى على فيسبوك قائلة: "تحديث.. نوارة بنتي زعلانة من عرضي بيع مكتبتي لذلك سحبته"، وفق وسائل إعلام محلية.

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تساؤلات عديدة

وقد أثار إعلان الكاتبة رغبتها في بيع مكتبتها وتراجعها تساؤلات عديدة بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث أرجع بعضهم رغبتها في بيع مكتبتها لعدة أسباب منها الاكتئاب أو لكسب بعض المال لتعيش، بينما نشر آخرون صورها النادرة مع ابنتها نوارة والشاعر أحمد فؤاد نجم.

فيما علقت صافيناز مؤكدة أنها اتخذت قرارها بكامل وعيها وإرادتها ولصالح أي جهة تراثية وثقافية وبحثية تعرف كيف تفحص وترتب وتستفيد من مقتنيات المكتبة، معربة عن عدم رغبتها في بذل أي مجهود في الترويج لإبراز محتويات مكتبتها.

نبذة عنها

يشار إلى أن الكاتبة والأديبة من مواليد محافظة الإسكندرية في 17 أغسطس 1937، تبلغ 86 سنة. وهي ابنة محمد كاظم أصفهاني، فنان خط فارسي وعربي إيراني.

حصلت على ليسانس آداب قسم صحافة من جامعة القاهرة في 1959، ثم سافرت إلى أميركا عام 1960، وحصلت على الماجستير في النقد المسرحي من جامعة نيويورك بيونيو 1966، ثم عادت إلى مصر في العام ذاته.

التحقت للعمل كصحافية في مؤسسة "أخبار اليوم" بنوفمبر 1955، وكانت وقتها طالبة في كلية الآداب قسم صحافة جامعة القاهرة. عملت بقسم الأبحاث ومجلة "آخر ساعة"، ومجلة "الجيل الجديد"، ثم انتقلت إلى مؤسسة "دار الهلال" وعملت بمجلة "المصور"، ومجلتي "الهلال" و"الكواكب".

تزوجت من شاعر العامية أحمد فؤاد نجم في 24 أغسطس 1972، وأنجبا ابنتهما الوحيدة التي ولدت إبان حرب أكتوبر 1973، ثم انفصلا في يوليو 1976.